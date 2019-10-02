Москва, 2 октября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» рассказал подробности травм футболистов Рифата Жемалетдинова и Фёдора Смолова. Об этом 2 октября сообщается на сайте клуба.

Анна Нэсси Рифат Жемалетдинов

Отмечается, что Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра. Он пройдёт обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.

У Смолова зафиксировано повреждение голеностопного сустава. Предполагается, что в ближайшее время он пройдёт короткий курс стартовой терапии.

Читайте также: «Локомотив» всухую проиграл «Атлетико» на домашнем поле

Напомним, Жемалетдинов и Смолов получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». «Железнодорожники» уступили в этом матче со счётом 0:2.

Читайте также: Сёмин объяснил поражение «Локомотива» от «Атлетико»