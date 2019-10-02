Москва, 2 октября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Вопросы подготовки к Олимпийским играм обсудили глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв и главный тренер женской сборной России Амброс Мартин с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Об этом сообщили в пресс-службе ФГР.

Gov.ru Амбросио Хосе Мартин Седрес, Павел Колобков и Сергей Шишкарёв

«Мы обсудили вопросы подготовки женской и мужской сборных команд, сейчас наступил основной этап отбора», — сказал Колобков.

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Он добавил, что в ноябре женская команда сыграет на чемпионате мира, который станет отборочным к Олимпиаде. По его словам, сложилась команда сильная, у которой есть хорошие шансы на участие в Играх.

Напомним, в августе пост главного тренера женской сборной России покинул Евгений Трефилов. Его место занял испанский тренер Амброс Мартин.

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