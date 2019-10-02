В 2020 году из-за Донбасса пройдут досрочные выборы в Раду — депутат ОПЗЖ
Киев, 2 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В 2020 году на Украине могут пройти досрочные выборы в Верховную раду, поскольку Киев восстановит контроль над отдельными регионами Донбасса. Об этом 2 октября в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко, отвечая на вопрос: «Должны ли произойти довыборы в Верховную раду после возврата отдельных регионов Донбасса?»
По его словам, в Донбассе нужно развести войска перед проведением местных выборов. Депутат приветствовал решение президента Владимира Зеленского подписать «формулу Штайнмайера».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе утвердила «формулу Штайнмайера». По словам президента Зеленского, в Донбассе пройдут местные выборы по украинскому законодательству, и «не под дулами пулеметов». Кроме того, на переговорах в Минске стороны согласовали обмен пленными и разведение войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.