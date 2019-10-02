Челябинск, 2 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Челябинской области некоторые муниципалитеты отстали от графика пуска отопления. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Холода

По данным на 2 октября в Карталинском районе подключено 94% жилфонда, в Нагайбакском — 98%, в Нязепетровском — 99,6%; а в Ашинском, Златоустовском — по 99%. Непростая ситуация отмечается в Миасском городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске тоже не успели подключить жилфонд к теплу. По данным на конец сентября без отопления оставались около 300 домов.