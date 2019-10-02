Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Россия не видит рисков возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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"Я не вижу здесь какой-то явной опасности, да и не явной, возобновления каких-то крупных боевых действий», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом министр добавил, что российская сторона «будет делать всё, чтобы этого не произошло».

Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало, и они не очень крупные.

«И что касается обстановки на земле, я бы сказал, что она сейчас спокойнее, чем год назад, но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается», — подчеркнул Лавров.

Напомним, конфликт Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, власти которого объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР, начался в феврале 1988 года. По итогам конфликта в 1992—1993 годах Азербайджан полностью утратил контроль над Нагорным Карабахом. С этого времени были начаты переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.