Самарканд, Узбекистан, 2 октября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Сады Тамерлана «Боги Баланд» и «Боги Шамол» планируют воссоздать в Самарканде. Об этом 2 октября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Самарканд. 1911 год

В рамках документа планируется также провести реставрацию археологических памятников «Шероз калъа», «Добусия» и других объектов по согласованию с ЮНЕСКО.

Кроме того, с 1 октября 2019 года земельные участки в Самарканде, за исключением территорий, вошедших в список ЮНЕСКО, будут предоставляться для строительства туристических объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Узбекистане приступили к строительству крупного туристического центра на территории Самаркандского республиканского гребного канала.