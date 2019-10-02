Пекин, 2 октября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В Китае с максимальной оперативностью издан и выпущен в свет отдельной брошюрой текст праздничного выступления партийно-государственного и военного лидера страныСи Цзиньпина по случаю 70-летия КНР, сообщает 2 октябряСиньхуа со ссылкой на соответствующее сообщение ответственного издательства«Жэньминь чубаньше».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Сообщается, что брошюру можно приобрести в книжных магазинах Синьхуа по всей стране.

Отметим, что 70 лет со дня образования КНР исполнилось и было широко отмечено в стране военным парадом и праздничными шествиями 1 октября 2019 года.