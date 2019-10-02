Тбилиси, 2 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию Всемирного банка «Индикаторы мирового управления», Грузия улучшила показатели по большинству направлений. Об этом 2 октября заявила министр юстиции Тея Цулукиани, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В исследование Всемирного банка вошли данные по «индикаторам мирового управления» 214 стран мира и 186 государств-членов банка. Государства были оценены по следующим направлениям: политическая стабильность, эффективность правительства, качество госрегулирования, верховенство закона, контроль коррупции, право голоса и подотчетность власти.

Как отметила Цулукиани, Грузия поднялась вверх по рейтингу по нескольким показателям. Там по направлению контроля коррупции, Грузия опередила 14 стран-членов ЕС — Испанию, Италию, Польшу, Мальту, Чехию, Латвию, Литву, Словакию, Хорватию, Венгрию, Румынию, Кипр, Грецию и Болгарию. По показателю эффективности правительства Грузия находится выше 6 членов ЕС — Венгрии, Италии, Хорватии, Греции, Болгарии и Румынии. Грузия также достигла высоких результатов по показателям качество регулирования и верховенство права.

«Мировые индикаторы правления» (World Governance Indicators) представляют собой базу данных исследований, которая основывается на мнениях и оценках, полученных в результате опросов исследовательских институтов и центров, и международных организаций, частных лиц.