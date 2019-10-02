Киев, 2 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Львовский облсовет сегодня, 2 октября, на внеочередном заседании в связи с согласованием Украиной «формулы Штайнмайера» принял заявление о «недопущении капитуляции».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

За такое решение облсовет проголосовал в полном составе, 66 голосами, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, решительно отрицаем попытки высшего политического руководства Украины через реализацию так называемой «формулы Штайнмайера» разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения с бывшей метрополией, что в итоге снова сделает Украину частью России», — говорится в заявлении.

Облсовет призывает все органы местного самоуправления Львовской области выражать свои протесты против «начала капитуляции».

«Убеждены, что местные советы других регионов Украины будут солидарны с нами в позиции, изложенной в заявлении», — отмечают депутаты Галичины.

Также Львовский облсовет принял еще одно заявление — о недопустимости отвода украинских войск с линии разграничения.

ИА REGNUM напоминает, что спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик ранее заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском будет возобновлено 7 октября.