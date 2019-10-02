Симферополь, 2 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, скончавшегося 29 сентября, похоронили на кладбище в Симферополе, сообщил 2 октября экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев.

QHA media Юрий Мешков

По его словам, на церемонии прощания присутствовали бывшие соратники Мешкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября дочь первого президента Республики Крым Юрия Мешкова Марианна сообщила журналистам, что бывший политик скончался на 74-м году в красногорской больнице.

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