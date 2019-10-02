Путин приедет в Сочи с рабочей поездкой 3-4 октября
Москва, 2 октября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Сочи с рабочей поездкой. Неофициальный визит состоится 3−4 октября, сообщается на сайте Кремля.
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У главы государства запланирована обширная программа. В первый день визита он примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Также президент проведет переговоры с главами Иордании, Филиппин, Азербайджана и Казахстана.
На второй день визита Путин посетит образовательный центр «Сириус», где проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей».
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин побывал в Соси в начале августа 2019 года. Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области, отдыхавшими на курорте.
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