Екатеринбург, 2 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Свердловское ГУП «Газовые сети» возглавил бывший заместитель уральского полпреда Андрей Андриянов. Об этом сообщает «Новый день».

Андриянов стал единственным участником конкурса по замещению должности гендиректора предприятия. Остальные участники сняли свои кандидатуры за день до проведения конкурсной процедуры.

Новый глава с 2011 по 2013 год занимал пост замполпреда президента РФ в УРФО. С 2016 по 2017 год чиновник руководил свердловским фондом капремонта.

Ранее, по итогам 2018 года убытки ГУПа составили 98 млн рублей. Последний руководитель предприятия Геннадий Вечканов ушел в июле 2019 года, конкурс по выбору гендиректора постоянно откладывался.