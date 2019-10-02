Ярославль, 2 октября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Городские власти Ярославля намерены провести аукцион на обслуживание уличного освещения города в четвертом квартале 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Предполагается, что контракт будет заключен не ранее 15 ноября. Действие предыдущего договора закончилось 30 сентября. В последнее время в городе наблюдаются серьезные проблемы с освещением в вечернее и ночное время. Вопрос обсуждался на заседании муниципалитета Ярославля.

City-yaroslavl.ru Фонари в Ярославле

«Поступает много жалоб от жителей Дзержинского района. Иногда целые микрорайоны не освещены», — рассказала депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Как выяснилось по ходу обсуждения, годовая стоимость обслуживания уличного освещения составляет 230 миллионов рублей. Собственником большинства опор освещения являются дочерние компании филиала МРСК Центра — «Ярэнерго». В мэрии проблемы со светом связывают с тем, что сами сети требуют капитального ремонта, а действующие лампы замены на светодиодные.

«Действительно, периодически отключаются целые улицы. Но мы это связываем с ненадлежащим содержанием и обслуживанием сетей. Со стороны МРСК нет капитальных вложений вот уже 10−12 лет», — заявил депутатам и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

В ответ депутат муниципалитета Анатолий Каширин предложил обратиться к губернатору Ярославской области, чтобы Дмитрий Миронов«решил вопрос». Представители мэрии, в свою очередь, рекомендовали депутатам подключаться к переговорам с «Ярэнерго».

"Мы ждем ваших предложений, как нам забрать опоры электроосвещения из собственности МРСК. Мы тоже за энергоэффективность», — ответила первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM прокуратура Ярославля вынесла предостережение в адрес департамента городского хозяйства из-за отсутствия договора на уличное освещение города в четвертом квартале 2019 года.