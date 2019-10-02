Кемерово, 2 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на Российской энергетической неделе-2019, которая стартовала сегодня, 2 октября, в Москве, заявил, что угольная отрасль России сегодня испытывает давление мирового сообщества.

Ako.ru Сергей Цивилев

«Сейчас уголь называют «черной энергией». Но это в корне неверно. Поэтому мы разработали свою платформу «Чистый уголь — зелёный Кузбасс», — заявил он. — Мы считаем, что угольная отрасль не наносит ущерб экологии, а внедряет и использует технологии, которые позволяют сохранять окружающую среду, и повышает свою экономическую эффективность».

Цивилёв также подчеркнул, что Кузбасс является промышленным регионом, который объединяет всех угольщиков России. А уголь, по его словам, один из главных источников энергии, наиболее популярный в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы видим, что угольная отрасль сегодня имеет огромные перспективы. Это единственная отрасль в стране, где производительность труда за десять лет выросла в 1,5 раза. На наш взгляд, для дальнейшего развития надо решить два вопроса: пропускная возможность РЖД, долгосрочный тариф на использование РЖД», — сказал кемеровский губернатор.

По мнению Сергея Цивилёва, наиболее выгодным вложением в экономику всей страны сейчас будет модернизация существующих угольных генераций.