Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Экономические санкции против России бесперспективны, а политики, которые к ним призывают, недальновидны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 октября во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В своей речи глава российского МИД отметил антироссийский настрой американских сенаторов Марко Рубио и Бена Кардина. Также он заявил, что не считает их призывы дальновидными.

«Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, давно должны были понять, что санкции не работают в том направлении, в котором они хотят», — сказал Лавров.

Напомним, ранее Рубио и Кардин написали совместное письмо в адрес госсекретаря США Майка Помпео и главы минфина Соединенных Штатов Стивена Мнучина. В тексте обращения сенаторы призвали принять меры в ответ на преследования оппозиции, которые якобы осуществляет Кремль.