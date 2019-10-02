Москва, 2 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы единогласно договорились о том, что в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы необходимо принять постановление, направленное на обеспечение эффективности использования бюджетных средств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В рамках обсуждения проекта закона о бюджете нам необходимо уделить внимание решению задач, поставленных президентом Федеральному собранию. И в рамках этой парадигмы строилось наше обсуждение и из чего мы договорились и принято решение единогласно выйти на рассмотрение законопроекта о бюджете в первом чтении 23 октября с внесением проекта постановления, в котором мы отражаем четыре направления», — заявил Володин.

В частности, речь идет о повышении эффективности расходования бюджетных средств. Ранее депутаты уже обсуждали вопрос с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым.

«Нам необходимо решить главный вопрос — мы считаем, что это вопрос эффективности расходования бюджетного рубля. Посмотрите, на будущий год по доходным показателям бюджет будет сформирован более, чем на 20 трлн рублей. Это огромная сумма. Затем, на 2021−2022 годы планируется, что доходы бюджета будут расти каждый год на 1 трлн рублей. И сейчас как никогда крайне актуально встает вопрос расходования бюджетного рубля, эффективности его расходования в первую очередь. В этой связи мы договорились — нам необходимо принять поправки в действующее законодательство с тем, чтобы средства в регионы поступали уже в январе. Сегодня они поступают, как правило, в июле», — напомнил Володин.

Кроме того, отметил он, в постановлении также необходимо отразить вопрос финансирования программы устойчивого развития сельских территорий, поддержки инвестпрограмм в регионах через государственно-частное партнерства, а также сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами.

«У нас на сегодня разрыв по данным Минфина составляет семь раз и нам крайне важно, чтобы менее обеспеченные регионы сокращали этот разрыв с теми, кто более обеспечен. Мы ждем предложений от Минфина по этому вопросу», — отметил Володин.