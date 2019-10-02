Киев, 2 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 2 октября, также решил высказаться по главной теме дня на Украине — согласовании «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

По мнению Кличко, местные выборы на Донбассе должны стать последним шагом политического урегулирования ситуации, иначе регион превратится в «серую зону», которая будет дестабилизировать политическую ситуацию во всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сначала должны быть выведены российские войска, произойти деоккупация территорий Донецкой и Луганской областей, Украина должна полностью восстановить контроль над ними и контроль над границей с Россией», — заявил мэр столицы Украины.

Только тогда можно говорить о каких-либо выборах, подчеркнул Кличко, иначе «мы сами узаконим неконтролируемые Украиной формирования, которые называют себя «республиками».

ИА REGNUM напоминает, что Украина на письмо спецпредставителя от ОБСЕ Мартина Сайдика ответила, что согласовывает текст «формулы Штайнмайера», которая касается проведения местных выборов в Донбассе и особого статуса для региона. Ряд украинских партий, в том числе парламентские политически силы, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой Зеленского. А вот в Евросоюзе позитивно оценили договоренности, достигнутые 1 октября, в том числе относительно так называемой «Формулы Штайнмайера», заявив, что они «являются шагом, который, как можно надеяться, приведет к дальнейшим усилиям относительно полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами».