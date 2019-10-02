Свободный, Амурская область, 2 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Амурский газоперерабатывающий завод, строительство которого ведётся в Свободном, получил последнюю партию крупногабаритного оборудования в навигацию 2019 года, сообщает 2 октября пресс-служба Росморречфлота.

Sergeeva Ana Строительство Амурского ГПЗ

«Всего в навигацию 2019 года по внутренним водным путям Амурского бассейна на причал Амурского ГПЗ, расположенного на 212 км реки Зея, доставлено 25 баржебуксирных составов с КТГ общим весом 14 663 тонн», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что доставка оборудования выполнялась с весны в условиях изменяющихся уровней воды, интенсивных русловых переформирований, и заноса судовых ходов донными отложениями. В результате задача, поставленная Росморречфлотом перед ФБУ «Администрация Амурводпуть», выполнена.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в районе города Свободный Амурской области станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», строящегося для поставки газа в Китай газа с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.