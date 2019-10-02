Анкара, 2 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Турецкие военные хотят как можно скорее создать зону безопасности на севере Сирии, заявил 2 октября 2019 года журналистам в Анкаре министр обороны ТурцииХулуси Акар. Об этомпишет Al-Masdar News.

Msb.gov.tr Хулуси Акар

«Мы внимательно следим за развитием событий на востоке Евфрата, и наша армия готова во всех аспектах», — добавил Акар. По его словам, Турция не хочет действовать в одиночку и поддерживает дух альянса НАТО.

Министр также сказал: «Наше требование чисто гуманитарное, в Сирии есть трагедия. Мы хотим, чтобы люди вернулись в свои дома в условиях мира и безопасности. Это может произойти, когда эта территория будет очищена от террористов».

Значительная часть Сирии находится под контролем Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооружённые отряды Народных защитников. СДС созданы, финансируются и поддерживаются США. В то же время Турция включила отряды Народных защитников в список террористических организаций, считает их сирийской ветвью запрещённой Рабочей партии Курдистана.

Анкара хотела бы создать зону безопасности шириной 30−40 километров за счёт территории Сирийской Арабской Республики. Дамаск выступает категорически против данной инициативы и требует полного вывода иностранных войск со своей территории. Речь идёт о военных США, Британии, Франции и Турции.