Варшава, 2 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. 35 тысяч злотых (около 9 тысяч долларов) отсудили у мэрии Варшавы известный комедийный актёрЕжи Штур, журналистМариуш Щугл и переводчикТомаш Садлик. Во вторник 1 октября варшавский суд удовлетворил их коллективный иск к мэрии за нарушение их права дышать чистым воздухом. Полученные средства будут направлены на благотворительность. Об этом сообщает «Польское радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Истцы, безусловно, были частично лишены возможности использовать преимущества нетронутой природной среды, поэтому их личное благополучие в виде уважения к месту жительства понимается таким образом, что они должны иметь возможность использовать свои собственные дома и окружающую инфраструктуру, не подвергая себя вредным выбросам», — пояснила судья Агнешка Тульчинская-Ожга.

Как заявил представитель ответчика (казначейства) министр окружающей среды советник генпрокуратуры Конрад Борович, решение суда является «разорительным для казны» и будет обжаловано.

Это уже второе такое решение суда в Польше. В январе 2019 года по аналогичному иску суд обязал казначейство выплатить 5 тысяч злотых актрисе Гражине Вольщак. Она также направила деньги на благотворительность.

Как сообщил журналистам адвокат Радослав Горский, в настоящее время в Окружном суде Варшавы находится на рассмотрении аналогичный групповой иск от 223 человек.

Популярный комик Ежи Штур известен отечественному зрителю по фильмам «Сексмиссия» (в советском прокате — «Новые амазонки»), «Кингсайз» и роли киллера в советско-польском фильме «Дежа вю».