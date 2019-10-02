Москва, 2 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Нынешний протест Японии властям КНДР после запуска баллистических ракет — это далеко не первый и не последний протест со стороны Японии, который все, как обычно, проигнорируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Руководство КНДР давно поняло, что их американские визави понимают только один довод — силу, а мнения клевретов можно не принимать в расчет.

Пока Вашингтон надувает щеки, Пхеньян повышает весомость своих мирных предложений, совершенствуя свой арсенал.

Занятно, кстати, что, судя по противоречивым сообщениям южнокорейских и японских СМИ, обе страны толком не смогли отследить пуски.

Информация о количестве ракет, времени их полета и районе падения несколько раз изменялась», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Токио заявил, что в экономической зоне Японии упала ракета, запущенная 2 октября Пхеньяном (КНДР). В связи с этим японские власти выразили протест.

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