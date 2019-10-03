Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г

Москва, 3 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 г.г. 3 октября: немцы вторглись в Орёл, началась карательная операция против белорусских партизан

Карательная операция «Хотемля — Аргуны» проводилась войсками СС против партизан Суражского и Витебского районов Белоруссии. Перед нацистами стояла задача очистить от партизан предполье железной дороги Полоцк — Смоленск. Несмотря на то, что силы гитлеровских захватчиков в несколько раз превышали силы партизан, фашисты покинули свои позиции.

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