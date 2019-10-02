Москва, 2 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Одной из самых востребованных станций Московский центральных диаметров (МЦД) станет Белорусский вокзал столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии двух новых платформ этого вокзала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Олег Белозеров

«Полным ходом продолжаем работу чтобы, как и обещали, в конце ноября запустить первых два центральных диаметра. Белорусский вокзал станет одной из самых востребованных станций МЦД-1. Поэтому и работы по его подготовке к открытию наземного метро носят масштабный характер», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, благодаря открытию двух новых платформ удалось создать «мини-вокзал в старом вокзале». При этом освободившиеся транзитные пути Белорусского вокзала будут отданы в распоряжение поездов МЦД.