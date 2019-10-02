Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснить подписание «формулы Штайнмайера» настораживает. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 2 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что согласование документа украинской стороной негативно восприняли противники Зеленского: бывший президент Пётр Порошенко, партия Юлии Тимошенко, Святослав Вакарчук и другие радикальные политики. Они заявили, что украинский народ якобы предан.

«Эта формула известна уже скоро как четыре года», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии выразил надежду, что Зеленский сдержит своё слово о приверженности Минским соглашениям.

Как сообщало ИА REGNUM, после заключения 1 октября договоренностей по Донбассу в Минске Зеленскому пришлось провести закрытое совещание с главами парламентских фракций и депутатами от фракции «Слуга народа». Из-за этого 2 октября пленарное заседание Верховной рады началось позже обычного.

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