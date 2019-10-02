Киев, 2 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский искренне и немного наивно верит, что в рамках урегулирования конфликта в Донбассе ему удастся переиграть российского лидера Владимира Путина.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Об этом заявила представитель фракции Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, комментируя итоги состоявшейся утром 2 октября встречи Зеленского с лидерами фракций, которая была посвящена согласованию «формулы Штайнмайера», передает корреспондент ИА REGNUM.

Геращенко отметила, что, по ее ощущениям, президент Зеленский искренне стремится к миру в Донбассе.

«Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины… На фоне хамских комментариев из РФ и боевиков нужно было бы подробнее объяснить всю ситуацию», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что сам глава «Европейской солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко высказался гораздо жестче, подчеркнув, что видит в реализации «формулы Штайнмайера» опасный для Украины сценарий». Мы точно подчеркиваем, что подписание указанной формулы российского происхождения, формулы Путина, де-факто означает ослабление или снятие санкций против Российской Федерации и легитимизацию российской оккупации», — заявил он.

Украинские СМИ со ссылкой на источники во фракциях Рады сообщают, что на встрече с парламентариями Зеленский был нервный, но убеждал, что ситуация под контролем.