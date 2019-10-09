Москва, 9 октября, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Серьезной ошибкой российских правительственных организаторов следует признать совмещение в рамках Восточного экономического форума международного и внутригосударственного формата обсуждения. Причины и вероятные последствия этого тактического решения на примере дискуссии о положении медицины в ДФО обсуждает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Roscongress.ru Вероника Скворцова

Девиз, под которым проходили обсуждения проблем ДФО, звучал как «Новые решения для повышения качества жизни». Поэтому не стоит удивляться, что среди докладов были довольно чудаковатые, вроде представлявшей в информационном пространстве дискуссионной площадки о здравоохранении в регионе пилотной программы «Мужское репродуктивное здоровье». Сразу возникает оптимистичная картинка: все проблемы дальневосточники решили, самое время заняться воспроизводством.

При этом весёлом взгляде на ситуацию совершенно неуместной выглядит реальная статистика вымирания населения региона, в котором смертность на 21% выше, чем по стране. Министр здравоохранения Вероника Скворцова во всем винит водку, уверяя, что на высокий уровень смертности влияет именно алкоголизация, но тогда пусть специалисты соответствующих профилей дадут компетентное объяснение этому феномену.

Пока что, если оценивать ДФО по продолжительности жизни, то выяснится, что полумерами тут вряд ли получится обойтись: региону еще предстоит догнать Западную Сахару и Непал, где продолжительность жизни выше. Об этом в своем докладе сообщил В. Субботин, партнер Bain & Company, но на фоне сообщений о необходимости поднимать не продолжительность жизни, а что-то другое, на его информацию комментариев не поступило.

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Вылечим импотенцию — продлим жизнь дальневосточникам».