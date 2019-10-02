Москва, 2 октября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Россия продолжит сотрудничество со странами ОПЕК+ по множеству направлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Rusenergyweek.com Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя»

«Россия остаётся ответственным участником ОПЕК+. И мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться. Речь идёт не только об уровне добычи нефти, но и о тесной кооперации по таким направлениям, как внедрение новых технологий добычи, переработке, транспортировке углеводородов, решении экологических проблем», — заявил Путин.

По данным экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти. Прежде всего — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких как Европа.

«Здесь на первый план выходит надёжность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обёртке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельности энергетических компаний или их партнёров», — подчеркнул Путин. «

Но и в этом случае мы демонстрируем ответственный, деловой подход. В том числе в отношениях с нашими многолетними партнёрами в Европе», — указал он.