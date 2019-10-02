Ярославль, 2 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля на очередном заседании поддержал включение в план приватизации рынка Ленинского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ленинский рынок в Ярославле

Ранее депутаты на комиссии по экономике отклонили предложение мэрии приватизировать рынок. Однако затем изменили свое решение. Как говорит председатель муниципалитета Артур Ефремов, этому предшествовали переговоры с исполнительной власти и консультации внутри депутатского корпуса.

«Мы провели два совещания у мэра, две комиссии, обсуждали решение на фракции «Единая Россия». В итоге пришли к пониманию приоритетов: рынок должен работать, несмотря на смену собственника. Если мы расстаемся с этим активом, должен быть максимальный эффект для бюджета. Была заказана экспресс-оценка самим обществом, согласно которой стоимость пакета акций составила 150 млн рублей. Такая цена отсечет возможных застройщиков, так как тогда вместе с переносом коммуникаций участок обойдется им минимум в 200 млн, и строить будет экономически невыгодно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.

Депутаты также потребовали у мэрии города ознакомить их с результатом независимой оценки пакета акций АО «Ленинский рынок», а также не продавать его дешевле 145 млн рублей, исключив продажу путем публичного предложения. Против продажи высказались коммунисты.

«Наша позиция в том, что нельзя разбазаривать муниципальное имущество. Предприятие должно приносить прибыль городу. Непонятно, на что будут потрачены вырученные от продажи деньги, а имущества мы лишимся», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

В последние годы мэрия Ярославля продала несколько бывших муниципальных рынков. После продажи Ленинского рынка под ее контролем останутся АО «Центр» (центральный рынок) и МУП «Ярмарки Дзержинского района».