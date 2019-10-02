Киев, 2 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны парламента, хотя главы фракций Рады настаивали на этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом сегодня, 2 октября, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники в разных парламентских фракциях.

Издание утверждает, что на сегодняшней встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но при этом убеждал парламентариев, «что всё будет хорошо, он всё разрулит и парламент может расслабиться».

Основная мысль президента Украины, отмечают источники, — никаких местных выборов в Донбассе без полного контроля территорий.

Выступать в Раде по этому вопросу Зеленский отказался, пояснив, что он публично выступил накануне (имеется в виду вечерний брифинг 1 октября) и «всё объяснил», отмечает источник.

ИА REGNUM напоминает, что по меньшей мере три фракции Верховной рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — жестко раскритиковали согласование текста так называемой «формулы Штайнмайера» властями Украины. Фракции выдвигали требования созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского, на котором подробно изучить, что подписано в Минске и на какие компромиссы готов официальный Киев.

«Сама по себе «формула Штайнмайера» не является чем-то угрожающим. Это просто набор слов. Но что из нее следует, что будет после этого? Непонятно. Четкой государственной позиции, которую бы мы услышали от уполномоченных лиц, пока нет. Есть обещания, что всё будет хорошо», — сказал журналистам представитель «Голоса» Сергей Рахманин.