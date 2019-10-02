Москва, 2 октября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Эстрадный чешский певец Карел Готт был выдающимся певцом, и его обожали по всему миру. Об этом рассказал РИА Новости 2 октября российский шоумен и певец Владимир Винокур.

David Sedlecký Карел Готт

Винокур отметил, что певцов уровня Карела Готта было всего несколько. Он был популярен не только на родине, но и за рубежом. Российский артист отметил, что чешский певец мог петь на разных языках и обладал прекрасным голосом.

«Я с теплотой вспоминаю его, потому что он был очень добрым и талантливым человеком», — сказа Винокур.

Как передавало ИА REGNUM, Карел Готт умер 2 октября в чешском городе Пльзень в возрасте 80 лет. В ноябре 2018 года его госпитализировали с воспалением легких. У него было ослабленное здоровье после курса лечения от рака.

Карел Готт был очень популярен в 1970−80-х годах в СССР, Европейских странах и США. Он стал автором 150 альбомов и 180 синглов. Также он сыграл в тринадцати кинофильмах.