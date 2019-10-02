Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Председатель петербургского парламента, единоросс Вячеслав Макаров возмутился снятием портретов Владимира Путина со стен офисов некоторых муниципальных образований Петербурга. О своем недовольстве он заявил во время пленарного заседания Заксобрания 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Макаров заявил, что «Единая Россия» фактически сама «внесла» сотни оппозиционных депутатов в городские муниципалитеты на сентябрьских выборах, так как решила «в ущерб себе» позволить разноплановость в органах МСУ. Однако спикеру не нравится, как ведут себя избранные муниципалы от оппозиции.

«Сняли портрет президента. Коллеги, да Путин спас страну, страну Россию спас Путин! В конце ХХ века, вспомните, на растерзание международным террористическим бандам была отдана Россия, и если бы не приход к власти Путина, от России бы ничего не осталось», — заявил Макаров.

Напомним, портреты Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова сняли в ходе заседания муниципального совета МО № 72, где большинство мест получили выдвиженцы от «Партии роста». Депутат Владимир Волохонский заявил, что у него есть «стилистические претензии» к заседанию, после чего снял портреты. Позднее их повесил в своем кабинете председатель МО Павел Швец, также избранный от «Партии роста».

В свою очередь, муниципальный совет МО «Литейный округ», где большинство мест получили «яблочники», принял особое решение, согласно которому на стены офиса МО запрещается вешать портреты ныне здравствующих политиков.

Добавим, по словам Волохонского, деятели, связанные с «Единой Россией», позднее «прокрались» в зал заседаний МО № 72 и вернули портреты Путина и Беглова на место.