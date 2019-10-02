Биробиджан, 2 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Задолженность МУП «Водоканал» (Биробиджан) за потребленную электроэнергию в сентябре 2019 года увеличилась на 2,2 млн рублей и составила 40 млн рублей, говорится в материалах компании «Энергосбыт ЕАО».

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Составители антирейтинга предприятий ЖКХ/ВКХ, задолжавших за энергоресурсы больше всего, отметили, что «лидерство» по этому показателю удерживает ГП ЕАО «Облэнергоремонт» с объёмом задолженности 48,7 млн рублей. На третьем месте — ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», долг которого составляет 5 млн рублей.

«Попытки Межрайонного отделения ЕАО решить вопросы с этими предприятиями жилищной сферы в досудебном порядке не приводят к должному результату, дебиторская задолженность продолжает расти», — констатировали в энергокомпании.

В ближайшее время энергетики направят порядка 40 заявлений в органы Ростехнадзора и прокуратуры по признакам нарушения законодательства.

Читайте также: Дальэнергосбыт добился выплаты долга предприятий, связанных с Минобороны РФ