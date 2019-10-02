Париж, 2 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Среди марок автомобилей во Франции в сентябре 2019 года лидирует по продажам Renault. Это следует из данных, опубликованных Французской торговой палатой (CCFA).

Ramon Costa Renault

Продажи Renault в сентябре 2019 года составили 36 487 машин, что на 29,8% выше показателя прошлого года. Второе место по популярности занимает Peugeot. За месяц автомобили данной марки приобрел 30 281 француз. Таким образом, продажи Peugeot выросли на 3,2%. В тройку лидеров также попал местный бренд Citroen, чьи продажи выросли на 18,8%, до 18 710 экземпляров.

На четвертом месте — Volkswagen, реализация которого составила 10 001 авто, показав прирост в 46,9%. Замыкает топ-5 по-прежнему Dacia, чьи продажи составили 9 134 экземпляра (-2,3%).

Сообщается также, что CCFA подтвердил свой прогноз на 2019 год по «стабильным» показателям французского рынка.

«Сентябрь — очень хороший месяц, и к концу года мы наверняка немного подтянемся, потому что последний квартал 2018 года был не очень хорошим», — заявил президент комитета французских автопроизводителей Кристиан Пежо на пресс-конференции.

Напомним, на авторынке Франции в сентябре 2019 года было продано 173 444 новых легковых автомобиля, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Компания Volvo анонсировала премьеру электрокросса Volvo XC40