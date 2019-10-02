Москва, 2 октября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Актер театра и кино Игорь Пушкарёв скончался после продолжительной болезни на 82-м году жизни. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Цитата из к/ф «Первый день мира». реж Яков Сегель. 1959.СССР Игорь Пушкарев

«30 сентября на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что актер дебютировал в кино в 1958 году и на его счету 70 работ в различных фильмах. При этом он является автором нескольких книг для взрослых и детей.

Кроме этого, известно, что прощальная панихида по покойному состоится 3 октября в 11:00 мск в конференц-зале Дома кино, а его похороны пройдут на Хованском кладбище.

Отметим, актер Игорь Пушкарёв получил наибольшую известность за участие в фильме Юрия Ройзмана «А если это любовь?» 1982 года. Также он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» режиссера Анатолия Граника, а кроме этого, запомнился по ролям в фильмах: «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мёртвые», «Они живут рядом», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Рябиновый вальс» и др.