Москва, 2 октября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Российская компания Monarch представила электрический кроссовер Concept SX с проекционным матричным лобовым стеклом. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Glas.ru Monarch Concept SX

Лобовое стекло электрокара имеет OLED-матрицу высокого разрешения, с помощью которой водитель может увидеть всю информацию об электромобиле. Стоит отметить, что модель имеет встроенные динамики, которые повторяют звуки двигателей Ferrari, Lamborghini, Bugatti и других авто.

По информации с сайта компании, в зависимости от размеров колёс скорость будет варьироваться от 226 км/ч до 327 км/час. При этом размер колес предполагается от 19 до 22 дюймов.

Также сообщается, что на каждой оси электромобиля могут быть расположены моторы 100 или 150 кВт⋅ч каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на презентации первых электрокаров для каршеринга в столице заявил, что в ближайшее время московские власти будут добиваться того, чтобы владельцы автомобилей на электродвигателях были освобождены от уплаты транспортного налога.

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