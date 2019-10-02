Киев, 2 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады представитель «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нет другой стороны переговоров, кроме России. Всё остальное — блеф и игра», — подчеркнул Яременко.

Напомним, что ранее сегодня лидеры ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин потребовали от украинской власти согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса, к разработке которого вскоре намерена приступить Верховная рада. Также представители республик заявили, что украинская власть однозначно не получит контроля над границей территорий Донбасса с Россией, как об этом заявляют в Киеве.