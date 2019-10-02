Москва, 2 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Энергетика является системообразующей отраслью российской экономики. Она многие десятилетия и столетия останется основой любого развития. Такое мнение на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который возглавляет экспертный совет премии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что без розетки не будет работать никакой искусственный интеллект и никакая нейронная сеть.

«Наша энергетика — эта огромная системообразующая отрасль нашей экономики — по-прежнему правит миром и правит народным хозяйством нашей страны», — добавил Песков.