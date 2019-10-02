Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. США действуют недальновидно, пытаясь изолировать Иран и заставить его капитулировать. Об этом заявил 2 октября глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, Вашингтон стремится всячески демонизировать Иран, подвергнуть эту страну изоляции и принудить к отказу от борьбы. Такая политика недальновидна.

Лавров добавил, что обвинения в адрес Ирана не подкрепляются убедительными фактами. Кроме того, США, покинув иранскую ядерную сделку, показали полное пренебрежение к международному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, американские военные провели командные учения, в рамках которых оперативный центр США в Катаре был якобы уничтожен ударом. Таким образом проверялось переключение управления воздушными операциями на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.

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