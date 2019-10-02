Москва, 2 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. До конца 2019 года рубль может укрепиться до 62,50−63 рубля за доллар. Такой прогноз сделали аналитики ИФК «Солид». По их мнению, ключевыми аргументами для российской валюты будет решение ФРС по ключевой ставке, а также дальнейшее замедление инфляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как стоит распределять свои сбережения в сложившейся ситуации, рассказал эксперт ИФК «Солид» Вадим Кравчук. По его словам, сочетание высокой неопределенности в мировой экономике в данный момент и нахождения большинства фондовых индексов вблизи исторических максимумов предполагает весьма консервативный подход к распределению личных сбережений.

«Более 60% активов рекомендуем держать в облигациях — это могут быть как надежные бумаги федерального займа, так и корпораций. На российском рынке существуют интересные компании и в сегменте высокодоходных облигаций, которые позволяют получить существенную премию к ОФЗ, но при этом выглядят очень достойно в финансовом плане и операционных результатах. В любом случае под высокодоходные бумаги не стоит отводить более 10% капитала. Важный момент заключается в правильном выборе срока погашения — считаем, что лучше пожертвовать дополнительной доходностью в 10−15 б. п., но взять облигации с погашением до 3 лет. При возникновении сложной ситуации на рынках они будут более стабильны и позволят сохранить доходность, а главное, переложиться в подешевевшие акции, например. В целом доходности облигаций сильно упали с начала 2019 года, что связано с понижением ключевой ставки ЦБ РФ, однако доходность банковских вкладов снизилась еще ощутимее — средняя ставка по годовым вкладам российских банков ТОП 30, по информации ЦБ РФ, в июле составляла 5,28%, в то же время доходность ОФЗ 26 214 с погашением в мае 2020 составляла 6,96% на тот момент, поэтому банковские депозиты сильно проигрывают в доходности, не являясь при этом надежнее ОФЗ», — пояснил Кравчук.

По его словам, по-прежнему привлекательной идеей остаются дивидендные акции российского рынка, в частности МТС, Татнефть ап, Северсталь, Норникель, НЛМК, Башнефть ап и другие компании.

Эксперт отмечает, что не стоит забывать о валютной диверсификации портфеля: «На московской бирже торгуется несколько привлекательных выпусков еврооблигаций, которые доступны для покупки минимальным лотом в $1000, — это бумаги ВЭБ РФ, Полюса, ТМК. Либо для защиты портфеля от негативного изменения курса рубля можно купить фьючерс или опцион на валютную пару USDRUB, также в рамках московской биржи».