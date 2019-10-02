Вильнюс, 2 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Север Калининградской области сегодня, 2 октября, оказался в загрязнённой зоне спустя 12 часов после «взрыва» на Белорусской АЭС. Радиоактивное облако прошло всю территорию Литвы, накрыло российские города Советск, Правдино, Краснознаменск, Приозёрье, Славск и ещё десятки населённых пунктов на севере Калининградской области. Такой сценарий развития событий указан в учениях в Литве на случай аварии на Белорусской АЭС.

Скриншот с сайта департамента противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы

Движение «радиоактивного облака» смоделировано на специальной интерактивной карте департамента противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В зоне «радиоактивного загрязнения» спустя 12 часов после «аварии» только в Литве «оказалось» почти 1,4 млн человек, в том числе и жители всех трёх самых крупных литовских городов — Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

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Всего радиация «зафиксирована» в 168 литовских самоуправлениях. Учения в Литве завершаться 4 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».