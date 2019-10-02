Москва, 2 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал стремиться к тому, чтобы закрывать тюрьмы.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы в будущем закрыть все тюрьмы. «Кресты» уже закрыли, теперь пора «Бутырку», «Матросскую тишину» и другие», — отметил Жириновский в телеграм-канале.

Он считает, что нужно не сажать людей, а делать все, чтобы предотвращать преступления, исключить насилие.

«Для этого нужно наладить диалог внутри общества, проводить больше дискуссий, уже с детства прививать идеи гуманизма. Тогда к 2050-му нам вообще не нужны будут тюрьмы», — делает вывод парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста.

Читайте также: Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре