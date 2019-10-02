Обнинск, Калужская область, 2 октября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Традиционный семейный забег «Бежим вместе — 2019» в поддержку компании против рака груди состоится 20 октября в городском парке Старого города Обнинска Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель мероприятия Екатерина Ушакова.

Mission.avon-protivraka.ru Памятные медали с международным символом борьбы против рака груди — розовой ленточкой

Семейный забег «Бежим вместе — 2019» для участников всех возрастов призван популяризовать культуру активного образа жизни и ответственного отношения к здоровью, а также привлечь внимание к проблеме рака молочной железы. Акция «Бежим вместе» также дает возможность проверить здоровье — без записей и направлений. В рамках забега все желающие смогут бесплатно пройти первичный осмотр маммолога.

В забеге могут участвовать не только взрослые, но и дети, и пожилые люди. Дистанцию можно выбрать на свое усмотрение — 1,5 километра или три километра вокруг парка либо шесть километров по улицам города. Вне зависимости от результатов все участники получат памятные медали с международным символом борьбы против рака груди — розовой ленточкой. В программе акции запланированы конкурсы, мастер-классы, концерт.