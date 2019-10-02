Москва, 2 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. В 2019 году урожай в России будет выше прошлогодних показателей. Об этом заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Дмитрий Медведев

Глава правительства отметил, что данные пока носят предварительный характер, однако уже понятно, что результаты будут выше прошлогодних, «особенно по зерновым и зернобобовым».

«По данным на начало недели, было намолочено почти 110 млн тонн зерна. Перспективы лучше», — сказал Медведев.

По его словам, есть также прирост по масличным культурам, что позволит нарастить объём поставок на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 сентября проходит заседание правительства.