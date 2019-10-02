Канск, Красноярский край, 2 октября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В городе Канске 27-летний местный житель подозревается в применении насилия к сотруднику полиции. Как сообщили ИА REGNUM 2 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Уголовное дело

По версии следствия, в Канске в минувшие выходные экипаж ДПС задержал автомобиль ВАЗ, в салоне которого находилась пьяная компания. Водителя, у которого к тому же не было прав, отстранили от управления автомобилем, а машину направили на спецстоянку. Однако компания стала препятствовать полицейским.

«Участники конфликта стали высказывать в адрес инспектора ДПС угрозы применения насилия, 27-летний мужчина толкнул полицейского, после чего бросил в его сторону стеклянную бутылку», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, за нападение на полицейского будут судить жителя Омска.

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