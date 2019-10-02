Москва, 2 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Предложение оставлять при взыскании долгов прожиточный минимум поддерживают в российском Минфине, однако пока не ясен механизм реализации этой идеи. Об этом сообщил 2 октября журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов Российской Федерации

Проблема заключается в подсчете доходов. Как их считать — непонятно, пояснил он. Пусть Минэкономразвития предлагает как это сделать, добавил замминистра.

Ранее о доработке правительством инициативы о прожиточном минимуме, который останется у человека при списании долгов, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Авторы документа указывали на отсутствие уточнения о прожиточном минимуме в законе «Об исполнительном производстве», хотя оно есть в Гражданском процессуальном кодексе РФ.