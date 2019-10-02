Вашингтон, 2 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В США продолжается сражение неоглобалистов и консерваторов, до президентских выборов обе стороны будут использовать все доступные им инструменты для достижения своих целей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, президент США назвал действия своих оппонентов из Демократической партии попыткой государственного переворота. Пытаясь объявить ему импичмент, демократы фактически пытаются «отобрать власть у людей, отобрать их голоса, их свободы», считает Трамп.

«Все заявления Трампа и все действия его оппонентов обусловлено внутриамериканской политической повесткой. Демократы пытаются нейтрализовать Трампа, связать его администрацию по рукам и ногам, не давать ей выполнять ее обязательства. Отсюда юридически ничтожные попытки импичмента и постоянные обвинения.

Трамп в свою очередь заостряет формулировки и пугает избирателей государственным переворотом. Он уже показал, что он боец.

Результаты выборов в США показывают, что Америка расколота. Мы наблюдаем за внутривидовой борьбой американских элит, за сражением неоглобалистов с консерваторами. До президентских выборов обе стороны будут использовать все доступные им инструменты для достижения своих целей, и мы услышим еще немало острых заявлений», — отметил Станислав Еремеев.