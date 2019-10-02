Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся, которых обеспечат местами в общежитиях независимо от места регистрации. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Кампус и технологическая долина СПбГУ будут располагаться на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, на незастроенной или малозастроенной территории, имеющей транспортную связь с КАД и другой транспортной инфраструктурой.

Как отмечается в опубликованных на сайте СПбГУ материалах ректорского совещания, в настоящее время университет располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тыс. кв. метров, из которых 275 тыс. кв. м составляют объекты культурного наследия. На их содержание в соответствии с действующими нормами необходимо не менее 30 млрд рублей.

Расстояние между отдельными зданиями СПбГУ превышает 50 километров, что создает большие трудности для студентов и преподавателей.

«Обучающиеся тратят на дорогу до трех часов в день, то есть в среднем студент в течение шести лет обучения в СПбГУ примерно год проводит в транспорте», — констатируют в университете.

Согласно концепции кампуса, там смогут учиться 25 тыс. человек (из них 18 тыс. человек — на программах бакалавриата и магистратуры), работать — 4 тыс. человек научно-педагогических работников и научно-технического персонала, а также 4 тыс. человек обеспечивающего персонала.

Площадь учебных и учебно-лабораторных корпусов составит не менее 483 000 кв. м.

В кампусе появятся научно-технологический медицинский комплекс с лабораторным блоком на 1000 мест и университетская клиника со стационаром на 300 мест, где будут работать 550 врачей и 1050 человек среднего и младшего медицинского персонала.

Предусмотрено строительство конгресс-центра с залами вместимостью от 100 до 5000 человек примерной площадью 30 тыс. кв. м. Также в кампусе возведут бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион. Общая площадь этих объектов — не менее 37 тыс. кв. м.

Как подчеркивают в СПбГУ, концепция кампуса предусматривает возможность проживания всех обучающихся, в том числе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для этого построят общежитие на 25 тысяч мест площадью 395 тыс. кв. м.

Общая площадь объектов кампуса (без учета технологической долины), согласно концепции, превысит 1 млн квадратных метров, они расположатся на территории не менее 150 га. Еще 100 га займет технологическая долина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы продолжались споры вокруг выбора места для нового кампуса СПбГУ, который предлагалось разместить в Санкт-Петербурге или на прилегающей территории Ленинградской области. Политики из оппозиционных партий обращались к федеральным властям с просьбой не допустить переселения СПбГУ «на выселки».