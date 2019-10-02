Калуга, 2 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году в целях безопасности дорожного движения установлено около трех тысяч метров барьерных и более 400 метров пешеходных ограждений. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

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По данным ведомства, на финансирование областного проекта «Безопасность дорожного движения» направлено более 170 млн рублей, из них 7,7 млн — это внебюджетные источники. Основная цель проекта — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (17 человек на 100 тысяч населения) до уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году. По итогам 2019 года данный показатель должен составить 15,5 человек на 100 тысяч населения. По оперативной информации калужского регионального управления ГИБДД, за восемь месяцев 2019 года данный показатель составил 8,12 человек на 100 тысяч населения, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В регионе реализуется комплекс мер по адресной ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В частности, в настоящее время завершаются работы по установке 734 дорожных знаков с использованием алмазной пленки типа «В» с флуоресцентной окантовкой, а также 145 дорожных знаков индивидуального проектирования. Наибольшее количество знаков устанавливается на автодорогах межмуниципального значения, указывающих направление проезда к малым населенным пунктам. Одновременно дорожная разметка нанесена на 1327 км автомобильных дорог Калужской области.