«Слуга народа»: «Донбасс рано или поздно будет нашим»
Киев, 2 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ничего не сказал о финансировании Кремлем мероприятий по восстановлению разрушенной части Донбасса. Об этом 1 октября заявил в своем видео-блоге на канале Youtube депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя вечерний брифинг президента Владимира Зеленского.
Он напомнил сторонникам экс-президента Петра Порошенко о том, что именно Порошенко в 2014 — 2015 годах подписал Минские соглашения, в которых прописано предоставление Донбассу особого статуса, амнистия, проведение местных выборов, создание народных милиций и избрание местных прокуроров на выборах.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на брифинге в Киеве президент Зеленский отметил, что в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вопрос обмена пленными, разведения войск в районе Золотого и Петровского. По его словам, стороны также согласились провести местные выборы в Донецке и Луганске по украинскому законодательству. На встрече «нормандской четверки» будет обсуждаться вопрос вывода всех войск из отдельных регионов Донбасса.