Киев, 2 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ничего не сказал о финансировании Кремлем мероприятий по восстановлению разрушенной части Донбасса. Об этом 1 октября заявил в своем видео-блоге на канале Youtube депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя вечерний брифинг президента Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«К сожалению, я не услышал, будет ли Россия участвовать в финансировании восстановления территорий уничтоженных, разворованных, распиленных, разбомбленной территории ЛДНР. Этот вопрос мы зададим президенту завтра (2 октября — ред.). В 9:40 встреча президента с фракцией. Эти вопросы мы все проясним», — пообещал Дубинский.

«Начинается процесс урегулирования конфликта… Пока предательства нет, надеюсь его не будет. Надеюсь, Донбасс рано или поздно будет нашим, а русские заплатят за его восстановление», — добавил Дубинский.

Он напомнил сторонникам экс-президента Петра Порошенко о том, что именно Порошенко в 2014 — 2015 годах подписал Минские соглашения, в которых прописано предоставление Донбассу особого статуса, амнистия, проведение местных выборов, создание народных милиций и избрание местных прокуроров на выборах.

«Я крайне удивлен криками «предательство, предательство», которыми завопили «порохоботы», которые пошли на майдан… Сейчас Зеленский согласовывает условия, чтобы прекратить конфликт на Донбассе. Подписанные в 2014 — 2015 гг. Порошенко Минск-1 и Минск-2 переданы в наследство этой власти. Напомню позицию наших так называемых партнеров, Германии, Франции и США: «Других договоренностей на столе нет, нужно следовать этим для разрешения конфликта». Нам создали эти условия, других договоренностей нет», — рассказал Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на брифинге в Киеве президент Зеленский отметил, что в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вопрос обмена пленными, разведения войск в районе Золотого и Петровского. По его словам, стороны также согласились провести местные выборы в Донецке и Луганске по украинскому законодательству. На встрече «нормандской четверки» будет обсуждаться вопрос вывода всех войск из отдельных регионов Донбасса.