Киев, 2 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник, 1 октября, сообщил о подписании так называемой «формулы Штайнмайера», но сообщил об этом так, что только усилил сомнения в возможности реализации каких бы то ни было формул.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Идея Штайнмайера предполагает, что в Донбассе проходят выборы с участием украинских партий, и в случае, если ОБСЕ признает их прозрачными, то особый статус Донбасса становится постоянно действующим.

Однако Зеленский сказал о том, что пока в Донбассе «находятся войска», выборов не будет, и что контроль за границей между Донбассом и Россией должен контролироваться Украиной; ни то, ни другое не имеет к «формуле Штайнмайера» никакого отношения.

Сразу после заявления президента Украины в ряде городов прошли небольшие протестные акции националистов; они не пользуются поддержкой большинства населения, но на современной Украине это вообще ничего не значит.

Против «капитуляции» высказались все майданные политики от Петра Порошенко до Юлии Тимошенко, и хотя это просто игра на «патриотических» чувствах, она тоже становится серьезным тормозом для мирного процесса.

Формально партия Зеленского контролирует большинство в парламенте и может без особых проблем утвердить все необходимые документы, реально же внутри этой «партии всего хорошего» предостаточно депутатов, которые не будут голосовать «за».

Но даже если все необходимые законы и изменения будут подписаны, доверять им можно будет не больше, чем всем прежним заявлениям и законам украинской власти, которая способна в любой момент под любым предлогом отказаться от любого своего обещания.

При этом важно не забывать, что в Донбассе, мягко говоря, не горят желанием возвращаться в состав Украины, а многочисленные намеки украинских политиков на то, что особый статус будет временным и что «мы еще посмотрим», лишь укрепляют эти их чувства.

На Зеленского давят со всех сторон, прежде всего — его западные старшие товарищи от Дональда Трампа до Эммануэля Макрона, которых очень утомила украинская история и которые очень хотят положить ей конец.

Но ни Трамп, ни Макрон не возглавляют Украину, и многолетняя практика показывает, что майданные политики слушаются старших товарищей только в той ситуации, в которой это выгодно им самим.

Украинские власти не слишком хотят возвращать Донбасс вообще и совершенно не хотят возвращать его на согласованных условиях, сам Донбасс не хочет возвращаться, и в такой ситуации трудно предполагать, что возвращение состоится.

И еще труднее предполагать, что если вопреки всем этим обстоятельствам возвращение Донбасса будет «продавлено», из этого выйдет что-то хорошее.